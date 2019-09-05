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ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы

Стала известна заявка ЦСКА для участия в групповом этапе Лиги Европы-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;

защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердор Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;

нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.


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Теги: ЦСКА
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