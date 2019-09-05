Стала известна заявка ЦСКА для участия в групповом этапе Лиги Европы-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Вратари: Илья Помазун, Игорь Акинфеев, Владислав Тороп;
защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердор Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;
полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;
нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.
ЦСКА сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы
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