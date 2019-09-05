Вратари: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов;
защитники: Йон-Гудни Фьоулусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров;
полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ульссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни Вильена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш;
нападающие: Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.
"Краснодар" внес Кабелла, но не включил Классона в заявку на групповой этап Лиги Европы
"Краснодар" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы — 2019/20, сообщает УЕФА.
Фото: ФК "Краснодар"
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