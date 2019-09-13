УЕФА оштрафовала суперлигу Швейцарии за участие "Сьона" в Лиге Европы
Каждая команда, которая квалифицируется в еврокубки, должна получить лицензию от местной лиги или федерации. Лицензия показывает, что клуб ведет правильную административную и финансовую деятельность, отвечающую правилам финансового fair play. Эта лицензия два года назад была выдана "Сьону" с ошибками, которые не усмотрели чиновники УЕФА, информирует "Спорт-экспресс", ссылаясь на AP.
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