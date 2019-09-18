Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Лудогорцем" рассказал о череде травм в команде и об их причинах.
"Это должно когда-то кончиться. Это механические повреждения, кроме Набабкина. С Шарлией большой проблемы не вижу. Те же травмы Сигурдссона, Васина и Ефремова не имеют отношения к подготовке. По-моему, сейчас команда в хорошем состоянии. Надеемся преодолеть эту полосу. Если в августе с одной игрой в неделю было проще, то теперь сложнее, нужно гораздо больше людей", - цитирует Гончаренко Sport24.
Гончаренко рассказал о череде травм в ЦСКА
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