Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что высокая результативность футболистов швейцарского "Базеля" связана с их быстрым переходом в атаку.
"Мы посмотрели много матчей "Базеля" и имеем представление о нем. Они быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола", - цитирует Матвеева ТАСС.
По словам тренера, в команде из нынешнего состава нет травмированных.
"Все, на кого рассчитываем, в строю", - подчеркнул он.
Сергей Матвеев: швейцарцы быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»