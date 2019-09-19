Владимир Быстров: мотивация "Краснодара" в Лиге Европы будет запредельной

Экс-полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча "горожан" с "Базелем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:55 мск.

Фото: "Спорт-экспресс"