Владимир Быстров: мотивация "Краснодара" в Лиге Европы будет запредельной
Экс-полузащитник "Краснодара" Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча "горожан" с "Базелем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:55 мск.
Фото: "Спорт-экспресс"
"Думаю, что мотивация "Краснодара" в Лиге Европы будет запредельной. А смысл выходить на поле, если у тебе нет мотивации? С тем же успехом можно просто сняться с турнира. Поэтому, уверен, настрой у "быков" будет максимальным. В Лиге Европы соперники очень высокого класса. Конечно, не как в Лиге чемпионов. Понятно, что там уровень повыше. Но матчи этих турниров одинаковые по трудности, накалу и энергозатратности", — цитируют "Известия" Быстрова.
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