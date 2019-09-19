Сергей Кирьяков: "Краснодар" должен добиваться победы в игре Лиги Европы с "Базелем", они набрали хорошую форму

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча "горожан" с "Базелем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:55 мск.

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