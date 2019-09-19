Сергей Кирьяков: "Краснодар" должен добиваться победы в игре Лиги Европы с "Базелем", они набрали хорошую форму
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча "горожан" с "Базелем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:55 мск.
фото: Getty Images
"В первом же туре "быкам" предстоит сыграть с одним из главных конкурентов за выход в плей-офф. Возможно, это и к лучшему, потому что сейчас "горожане" набрали хорошую форму. Исходя из того, что мы видели в РПЛ, "Краснодар" должен добиваться победы и в грядущей игре Лиги Европы", — сказал "Известиям" Кирьяков.
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