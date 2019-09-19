"Краснодар" со счетом 0:5 проиграл "Базелю"

В матче группового этапа Лиги Европы "Краснодар" потерпел крупное поражение от "Базеля" со счетом 0:5.

Фото: ФК "Краснодар"

Лига Европы



1 тур



Голы: Буа, 9, 40, Дзуффи, 52, Вильена, 55 (автогол), Окафор, 79



"Базель": Омлин, Петретта, Альдерете, Джюмерт, Видмер, Джака, Буа, Фрай, Дзуффи (Кампо, 80), Штокер (Окафор, 58), Кабрал (Риверос, 66).



"Краснодар": Сафонов, Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес, Вильена, Камболов (Уткин, 46), Олссон (Намли, 60), Сулейманов, Игнатьев (Берг, 67), Вандерсон.



Предупреждения: Штокер, 51, Мартынович, 64