В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы лондонский "Арсенал" разгромил "Айнтрахт" - 3:0.
Лига Европы
1 тур
Голы: Уиллок, 38, Сака, 85, Обамеянг, 87
Айнтрахт: Трапп, Хинтереггер, Абрахам, Коста (Чэндлер, 74), Хасебе, Костич, Кор, Соу, Камада, Силва, Дост (Пасьенса, 66)
Арсенал: Мартинес, Луис, Колашинац (Мэйтленд-Найлс, 80), Мустафи, Чемберс, Уиллок (Сибальос, 72), Джака, Торрейра, Сака, Смит (Пепе, 60), Обамеянг
Предупреждения: Хинтереггер, 12, Кор, 62, Уиллок, 63, Колашинац, 75, Кор, 79, Камада, 82, Чемберс, 83
Удаления: Кор, 79
"Арсенал" крупно победил "Айнтрахт"
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