Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
"У "Краснодара" очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и "Краснодар" мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом", - цитирует Коллера ТАСС.
Тренер "Базеля": "Краснодар" мог нас наказать, но мы могли забить и больше
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»