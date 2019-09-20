"Это, конечно, провал. Эти поражения — удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.
Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня. А молодым игрокам "Краснодара", которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли "Олимпиакосу" 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах", — приводит слова Газзаева ТАСС.
Валерий Газзаев — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: это удар по имиджу российского футбола
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал поражения ЦСКА и "Краснодара" в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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