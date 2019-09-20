Василий Уткин — о "Краснодаре": в здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о разгромном поражении "горожан" в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

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"С "Краснодаром" подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чём-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом. У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери – вот то, чем не владеет "Краснодар". Это совершенно ясно", — написал Уткин в своём телеграм-канале.