Дмитрий Селюк — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: позор российского футбола. Нужны глобальные перемены

"Три последние еврокубковые игры "Краснодара" — три поражения с общим счетом 1:11. Где все те, кого накупили за десятки миллионов? При Каборе такой херни не было. Где Кайо за 3 миллиона? Где остальные?
Лудогорец — ЦСКА — 5:1. Позор российского футбола. Нужны глобальные перемены", — написал Селюк в твиттере.
3 последние еврокубковые игры Краснодара - 3 поражения с общим счетом 1:11. Где все те, кого накупили за десятки миллионов? При Каборе такой херни не было. Где Кайо за 3 млн? Где остальные?— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) September 19, 2019
Лудогорец - ЦСКА - 5:1. Сегодня позор российского футбола. Нужны глобальные перемены.