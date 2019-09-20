Дмитрий Селюк — о поражениях "Краснодара" и ЦСКА: позор российского футбола. Нужны глобальные перемены

3 последние еврокубковые игры Краснодара - 3 поражения с общим счетом 1:11. Где все те, кого накупили за десятки миллионов? При Каборе такой херни не было. Где Кайо за 3 млн? Где остальные?



Лудогорец - ЦСКА - 5:1. Сегодня позор российского футбола. Нужны глобальные перемены.