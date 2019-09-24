Третий еврокубок под названием Лига конференций Европы стартует в 2021 году
На заседании Исполнительного комитета УЕФА в столице Словении Любляне УЕФА утвердил название третьего европейского клубного турнира - Лиги конференций Европы УЕФА.
Фото: uefa.com
Члены исполкома ратифицировали его коммерческую концепцию. Матчи нового еврокубка, первый розыгрыш которого стартует в 2021 году, будут проводится по четвергам со временем начала в 18:45 и 21:00 по центральноевропейскому времени (в летний период разница между ним и московским составляет 1 час, в зимний - 2) по аналогии с матчами Лиги Европы. С 2021 года в Лиге чемпионов по вторникам и средам также будут проводиться матчи с ранним началом, сообщает официальный сайт УЕФА.
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