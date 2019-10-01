Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о ходе реализации билетов на матч группового этапа Лиги Европы против "Эспаньола".
"На данный момент на матч ЦСКА — "Эспаньол" реализовано 17 тысяч, но продажи еще идут. Что касается испанцев, то сектор активных болельщиков задействован не будет", — сказал Зарубьян в беседе с Sport24.
Матч ЦСКА — "Эспаньол" пройдет 3 октября в Москве. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.
На матч ЦСКА — "Эспаньол" продано 17 тысяч билетов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»