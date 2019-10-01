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На матч ЦСКА — "Эспаньол" продано 17 тысяч билетов

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о ходе реализации билетов на матч группового этапа Лиги Европы против "Эспаньола".

"На данный момент на матч ЦСКА — "Эспаньол" реализовано 17 тысяч, но продажи еще идут. Что касается испанцев, то сектор активных болельщиков задействован не будет", — сказал Зарубьян в беседе с Sport24.

Матч ЦСКА — "Эспаньол" пройдет 3 октября в Москве. Встреча начнется в 19:55 по московскому времени.


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Теги: ЦСКА Эспаньол Лига Европы
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1 Реал Мадрид 7 15
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15 Бетис 7 8
16 Хетафе 7 7
17 Сельта 7 6
18 Эспаньол 7 5
19 Мальорка 7 4
20 Леганес 7 2
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
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2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
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