Сергей Матвеев — о матче с "Хетафе": кто будет владеть завтра мячом, тот и победит

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал подготовку своей команды к матчу 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Хетафе".

Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"