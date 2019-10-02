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Сергей Матвеев — о матче с "Хетафе": кто будет владеть завтра мячом, тот и победит

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал подготовку своей команды к матчу 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Хетафе".
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
"Вчера с нами тренировался Спайич, возможно, он сможет принять участие в завтрашнем матче. Окончательное решение мы сможем принять только завтра. По остальным игрокам пока нет ясности. Ключевые футболисты выбыли на долгий срок, что, конечно, влияет на наш стиль игры.

Мы не будем отходить от своего плана. Понятно, что мы пропустили много мячей в последних матчах, но команда постарается это исправить. Матч с "Арсеналом" показал, что мы на правильном пути. Мы понимаем, что "Хетафе" за команда, и как она играет. Кто будет владеть завтра мячом, тот и победит. Очень многое будут решать нюансы.

Мы делаем выводы после каждого матча. Мы разбираем матчи долго, детально, смотрим каждого игрока. Когда-то это помогает, когда-то нет. Это игра, сложно сказать, что влияет в конце концов на результат. Конечно, мы дальше работаем, мы пытаемся, и будем продолжать в том же духе.

Что касается линии нападения, из полузащитников вряд ли кто-то будет на этой позиции. Мы пока не будем говорить, кто и как завтра будет играть. Вы все сами увидите на поле.

При разборе соперника мы смотрели последние 5 матчей "Хетафе". Также рассмотрели несколько матчей, которые были чуть раньше вышеперечисленных, но фокус на них был меньше.

Мы находимся в таком графике, что менять ничего не приходится. Мы в основном занимаемся восстановлением. Последствием такого сложного графика, наверно, являются травмы. Очень много перелётов и матчей. Игры с топовыми соперниками всегда выжимают нас до конца. Травмы — это часть игры, часть жизни футболиста.

Сложно выделить какого-то одного игрока у "Хетафе", мне бы хотелось отметить в целом всю команду. Это клуб, который борется за каждый мяч и часто много фолит. "Хетафе" — сложная команда, поэтому завтра будет трудная игра.

Когда из состава выпадают основные игроки, команде порой тяжело держать прежний уровень. Мы провели не лучшие матчи в последнее время, но мы постараемся завтра исправить это и показать нашим болельщикам хорошую игру", — передаёт слова корреспондент "Чемпионат".


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Теги: Хетафе Матвеев Краснодар Лига Европы
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