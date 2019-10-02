Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выступил на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".
"Я стал опытным защитником? Не могу сказать — самый опытный или неопытный. Моя задача — помогать игрокам, так как я центральный защитник, подсказывать справа и слева. Мы играем много игр, поэтому так.
Общался ли с Тугариновым, который выступает в "Эспаньол-Б"? Мы с ним играли в сборной. Я с ним не списывался, так как не очень хорошо с ним общались. Он играл в "Барселоне", потом перешел в "Эспаньол". Поэтому не спрашивал, как они играют. Нам все расскажет Виктор Михайлович [Гончаренко]", — передает слова Дивеева Sport24.
Матч ЦСКА — "Эспаньол" состоится завтра, 3 октября, на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало — в 19:55 мск.
Игорь Дивеев: не спрашивал у Тугаринова, как играет "Эспаньол". Нам все расскажет Гончаренко
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