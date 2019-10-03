Ари: "Краснодар" способен показать себя гораздо лучше, чем в первом матче Лиги Европы
Нападающий "Краснодара" Ари поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе", который состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.
Фото: РИА Новости
"Мы показали плохой результат в первом туре, так что следующий матч с "Хетафе" обретает еще большую важность. Посмотрим, что у нас получится в домашней встрече. Но те, кто смотрит наши игры, прекрасно понимают, что мы способны показать себя гораздо лучше, чем на старте Лиги Европы", — цитируют Ари "Известия".
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