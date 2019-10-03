Ари: "Краснодар" способен показать себя гораздо лучше, чем в первом матче Лиги Европы

Нападающий "Краснодара" Ари поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе", который состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.

Фото: РИА Новости