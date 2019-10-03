Знаменитый испанский футболист Фернандо Санс, известный по выступлениям за "Малагу" и мадридский "Реал", поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе", который состоится 3 октября и начнется в 22:00 мск.
"Для "Хетафе" начало сезона получилось не очень удачным. Но у них отличная команда и очень сильный тренер Пепе Бордалас. Этот специалист сумел вывести клуб в Лигу Европы. В ближайшем будущем команда должна выглядеть сильнее, чем сейчас", — пояснил "Известиям" Санс.
Экс-игрок "Реала" Фернандо Санс: у "Хетафе" отличная команда и очень сильный тренер
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