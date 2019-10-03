Никола Влашич: "Эспаньол" — непростая команда, но ЦСКА точно должен сыграть лучше, чем с "Лудогорцем"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Эспаньола", который состоится 3 октября и начнется в 19:55 мск.
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
"Игра против "Лудогорца" оказалась очень тяжелой, но она была лишь первой в групповом турнире. Следующий наш соперник "Эспаньол" — непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу. Поможет ли ЦСКА не самая теплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с "Реалом", — сказал "Известиям" Влашич.
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