"Краснодар" определился с составом на игру с "Хетафе"

"Краснодар" определился со стартовым составом на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Хетафе".



"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Фьолусон, Олссон, Намли, Берг, Сулейманов.



Запасные: Крицюк, Ари, Скопинцев, Уткин, Камболов, Стоцкий, Мануэл Фернандеш.



"Хетафе": Кикицола, Ньом, Бруно, Кабрера, Рауль Гарсия, Портильо, Фаджр, Тимор, Кенеди, Анхель, Галлего.



Запасные: Сория, Джене, Куку, Максимович, Суарес, Джейсон, Дуро.