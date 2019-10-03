В ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" на поле произошла провокация.
Как передает azerisport.com, сразу после второго гола "Карабаха" над полем появился дрон, к которому был прилеплен "флаг" сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха. Это стало причиной очевидного недовольства гостевой команды, а главный арбитр матча приостановил игру и увел команды с поля.
Матч "Дюделанж" - "Карабах" был прерван из-за провокации с "флагом" сепаратистистов
В ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" на поле произошла провокация.
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