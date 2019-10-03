Матч "Дюделанж" - "Карабах" был прерван из-за провокации с "флагом" сепаратистистов

В ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом" на поле произошла провокация.

