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Тренер "Эспаньола" - о победе над ЦСКА: все сложилось как планировали

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Мы прикладывали много усилий, чтобы наши моменты воплощались в голы и очки. Сегодня было сложно. Играли против сильного соперника, который хорошо играет в прессинг и плотно встречает. Понимали: позиционные атаки развивать будет сложно, нужно обороняться большими силами. Удалось бы им забить — наши шансы в атаке были бы минимальными.

Все сложилось как планировали. Первый мяч было забить тяжело, второй чуть проще: ЦСКА открывался. По второму тайму было видно, что мы нащупали свою игру. Последние три матча прогрессируем, и, наконец, виден результат, то, что мы задумали. Игроки способны выполнять требования в работе как с мячом, так и без. Важна стабильность.

Были бы мы довольны ничьей, закончись все так, как в первом тайме? Да. Когда играешь против соперника, который не выпускает тебя со своей половины, здорово, что уносишь ноги после первого тайма. Именно поэтому второй тайм мы вышли выигрывать. Не было других вариантов, кроме как отбирать и переходить в позиционную атаку.

Этот матч показывает: команда развивается в правильном направлении. Выиграли важнейший матч, что еще важнее, сыграли на ноль. Все отдают себя на поле, что дает результат. Что еще может быть нужно тренеру и команде? Хотел бы посвятить успех болельщикам. Они прошли этот период вместе с нами. По крайней мере, до воскресенья они могут наслаждаться успехом так же, как мы", - цитирует Гальего Sport24.ru.


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Теги: Эспаньол ЦСКА
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