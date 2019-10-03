Михаил Грушевский: интуиция подсказывает мне, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы

Известный эстрадный артист и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и испанским клубом "Эспаньол" (0:2).
"Ощущения, разумеется, далеки от радостно-торжествующих. К сожалению, при очень хорошем первом тайме получился неудачный второй тайм. В атаке стало хуже получаться и в обороне пару-тройку раз мы зевнули. И испанцы этим сполна воспользовались. Практически они забили все, что только было. Правда, несмотря на нашу очень хорошую игру в первом тайме, супер-голевых моментов не было, но шансы были. Если бы нам удалось отличиться, то совсем с другим настроением закончился бы этот матч для болельщиков ЦСКА. "Лудогорец" одержал еще одну уверенную победу. Болгарский клуб — явный фаворит в нашей группе. Я думаю, что ЦСКА поборется еще за второе место. Интуиция подсказывает мне, что ЦСКА выйдет из группы. Хотя болельщики ЦСКА ожидали совсем другого итога, но посмотрите, как они до самого конца поддерживали команду.
Я хочу сказать две вещи. Во-первых, у меня нет претензий к команде за то, что она как-то наплевательски отнеслась к матчу, — это далеко не так. А во-вторых, я хочу поблагодарить наших болельщиков, которые просто фантастически повели себя после финального свистка. Я думаю, что это образцовый показатель. Да, команда проиграла: в чем-то заслуженно, в чем-то случайно. Но болельщики — большие молодцы, вот так вот поддержать, вместо какого-то недовольства и освистывания дать такой мощный заряд поддержки — это дорогого стоит. Я уверен, команда на это правильно отреагирует в воскресенье в матче с «Ростовом». Очень надеюсь, что игра у нас получится существенно лучше, чем сегодня.
Почему ЦСКА делает успехи в чемпионате, а в еврокубках проигрывает второй матч подряд? Если в Болгарии был действительно неудачный матч и критически провальный второй тайм, то сегодня игра была нормальная. В первом тайме играли хорошо, но на исход матча повлияла вынужденная замена в перерыве. Судя по всему, какое-то повреждение получил Игорь Дивеев, и вышел Гогуа, который явно был не готов. Он не должен был выходить сегодня на поле. Это форс-мажор. Может быть, из-за этого что-то разладилось, как бывает в механизме.
В первом тайме все было отлажено, испанцы к нашим воротам ни разу не приблизились. А у нас были очень хорошие подходы, неплохие потенциальные шансы. Я вспоминаю, как прекрасно пробил Влашич, и вполне ведь мог забить. Тогда, наверное, сюжет матча мог бы стать совсем иным. Во втором тайме вышел неготовый центральный защитник, возможно, из-за этого что-то испортилось. Конечно, так говорить не совсем правильно, но все-таки я болельщик и имею право говорить такие предположения непрофессионального свойства. На мой взгляд, возможно, эта вынужденная замена привела к тому, что в командном механизме стали возникать какие-то сбои. По крайней мере, во втором тайме у испанцев появились шансы, они не раз выбегали в опасные контратаки.
Надеюсь, что Гогуа будет прибавлять с каждой тренировкой и к воскресному матчу подойдет в хорошей форме, если же у Дивеева травма. У ЦСКА большие проблемы с травмированными, тем более по ходу матча вынужденные замены, еще и у Магнуссона в конце что-то произошло. Тяжело, на зубах у ЦСКА", - цитирует Грушевского Sport24.ru.
Михаил Грушевский: интуиция подсказывает мне, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы
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