Поражения ЦСКА от "Эспаньола" (0:2) и "Краснодара" от "Хетафе" (1:2) во 2-м туре группового раунда Лиги Европы не повлияют на место России в таблице коэффициентов УЕФА.
Россия останется на 6-м месте, которое позволяет в сезоне-2021/22 заявить три клуба в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций.
Португалия занимает 7-е место, дающее право выставить две команды — в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы, две — в Лигу конференций. В четверг в Лиге Европы сыграли четыре португальских клуба: "Порту" проиграл "Фейеноорду" (0:2), "Брага" сыграла вничью со "Слованом" (2:2), "Спортинг" выиграл у ЛАСК (2:1), "Витория Гимарайнш" уступила "Айнтрахту" (0:1).
В таблице коэффициентов УЕФА лидирует Испания. За ней идут Англия, Германия, Италия и Франция.
Sport24.ru
Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на поражения ЦСКА и "Краснодара"
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