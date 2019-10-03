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Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на поражения ЦСКА и "Краснодара"

Поражения ЦСКА от "Эспаньола" (0:2) и "Краснодара" от "Хетафе" (1:2) во 2-м туре группового раунда Лиги Европы не повлияют на место России в таблице коэффициентов УЕФА.

Россия останется на 6-м месте, которое позволяет в сезоне-2021/22 заявить три клуба в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций.

Португалия занимает 7-е место, дающее право выставить две команды — в Лигу чемпионов, одну — в Лигу Европы, две — в Лигу конференций. В четверг в Лиге Европы сыграли четыре португальских клуба: "Порту" проиграл "Фейеноорду" (0:2), "Брага" сыграла вничью со "Слованом" (2:2), "Спортинг" выиграл у ЛАСК (2:1), "Витория Гимарайнш" уступила "Айнтрахту" (0:1).

В таблице коэффициентов УЕФА лидирует Испания. За ней идут Англия, Германия, Италия и Франция.

Sport24.ru


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Теги: ЦСКА Краснодар Эспаньол Хетафе
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
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14 Алавес 7 8
15 Бетис 7 8
16 Хетафе 7 7
17 Сельта 7 6
18 Эспаньол 7 5
19 Мальорка 7 4
20 Леганес 7 2
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
7 Урал 11 14
Сезон | Таблица | Календарь

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