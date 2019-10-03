Главный тренер "Хетафе" Хосе Бордалас прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Мы забили очень нужный гол в первом тайме, были очень хороши, прессинговали. Во втором тайме "Краснодар" сыграл чуть лучше. Мы сделали несколько замен, "Краснодар" пытался забить гол, у них стало больше голевых ситуаций, больше владения, но мы выдержали.
Ари очень сильный игрок, он создал нам много проблем, знает, как занимать правильную позицию, он показал отличный футбол, и его гол был хорош.
"Краснодар" имеет фантастический стадион, я поздравляю город и болельщиков с таким стадионом, всем нам он понравился.
У "Краснодара" есть черты испанского футбола, есть сходства. В Испании "Краснодар" был бы важным клубом", - цитирует Бордаласа Sport24.
Тренер "Хетафе": в Испании "Краснодар" был бы важным клубом
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