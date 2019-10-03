Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев высказал мнение по поводу домашнего поражения от "Хетафе" (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.
"Первый тайм плохой, уступили во многих компонентах. После выхода Ари стало лучше, но, к сожалению, не удалось сравнять. Ари не вышел сразу из-за ограничений, а Бергом мы очень довольны, он нам помогает.
Мы понимали, что "Хетафе" хорошо играет на втором этаже. Фьолусон в последнее время хорош. Думали, он нам поможет, но не вышло. Мы не будем жертвовать Лигой Европы, у нас есть определенные задачи.
Первый тайм провален из-за отсутствия травмированных игроков. Мы теряем в созидании и ищем связи. Шансы на выход из группы есть, еще четыре матча.
Игра Мануэла Фернандеша не самая лучшая. Набирать кондиции нужно только в матчах, и он получает эти возможности", - цитирует Матвеева Sport24.
Тренер "Краснодара" Матвеев: не будем жертвовать Лигой Европы, у нас есть определенные задачи
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