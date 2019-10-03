Владимир Пономарёв: с такой игрой Чалова скоро в молодёжную сборную перестанут вызывать

- Об игре:
В первом тайме всё было в порядке и без вопросов, потому что строго играли в обороне. А во втором тайме всё наоборот. Футболисты начали терять своих оппонентов, почему-то вышедший вместо Дивеева Гогуа - это даже не Васин, потому что крайне ненадёжен для своей позиции. Он постоянно ошибается, позиционно играет плохо, скоростные качества плохие, и его выхода на поле я не понял, по этому эпизоду к Гончаренко есть вопросы, он сам проиграл этот матч.
Во втором тайме команда заметно подсела, это было очевидно. Возможно, дело в "физике". Ну и атака... один Влашич бедный трудится. Чалов будто отсутствует на поле, так, лишь обозначая иногда своё присутствие. Это не игра форварда, пусть посмотрит на выполняющего огромный объём работы Дзюбу, Чалов должен делать то же самое, постоянно открываться и находиться в движении. Поэтому его и не вызывают в сборную России, и с такой игрой скоро в молодёжную перестанут вызывать.
Я не могу назвать результат справедливым. Учитывая как ЦСКА сыграл в первые 45 минут - ничья была бы более закономерным результатом. Но во втором тайме команда откровенно отпустила соперника. Я очень расстроен увиденным, и плохое предчувствие появилось как только на поле вышел Гогуа, который и нашем чемпионате регулярно ошибается. Необязательное и обидное поражение.
Офсайд в первом голе? В момент игры важна реакция судей, и если линейный не поднимает флажок, а главный не свистит - нужно доигрывать эпизод до конца. Это не оправдание для ЦСКА, у команды было плохое движение во втором тайме, вот откуда проблемы пошли. Ребят как будто подменили в перерыве. Движения в атаку вообще нет, все ждут только Марио, но он же не может делать всё и за всех. Ну и в обороне пропала стройность, а всё начинается с защиты.
- О том, что лидер Премьер-Лиги уступил 18-й команде Ла Лиги:
"Эспаньол" сегодня смотрелся намного солиднее, чем вчера "Бенфика" в игре с "Зенитом". Это показывает силу испанского первенства. "Эспаньол" находится в зоне вылета Ла Лиги, но как здорово играют футболисты этой команды, просто класс! Всё понимают, каждое движение обдумывают, когда надо играют вперёд, когда надо - назад, где надо - придержат. Очень понравился "Эспаньол", очень серьёзная команда. Ну и "Лудогорец" что опять творит! Вот вам и болгары. И на фоне таких соперников проявляется слабость чемпионата России. Мы восхищаемся нашими игроками, но по большому счёту не на кого у нас глаз положить. Нет ни нападающих, ни полузащитников... никого нет!
Владимир Пономарёв: с такой игрой Чалова скоро в молодёжную сборную перестанут вызывать
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Эспаньола" (0:2) в 2-м туре группового этапа ЛЕ.
Фото: cskanews.ru
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