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Михаил Грушевский: убиваться ЦСКА не стоит, шансы на выход из группы не потеряны

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Эспаньола" (0:2) в 2-м туре группового этапа ЛЕ.
Фото: argumenti.ru
- После поражения в Болгарии, понятно, что у ЦСКА присутствовало желание реабилитироваться и взять реванш на глазах своих болельщиков, - начал Грушевский. - В первом тайме казалось, что серьёзный настрой команды скоро материализуется, хоть каких-то верных моментов для взятия ворот и не было. Казалось, что после первого тайма мы должны были вести в счёте, у испанцев вообще не было моментов. Игра "Эспаньола" не понравилась, в том числе и в вопросе устроенной клоунады на поле, когда при каждом контакте игроки этой команды изображали мучения и страдания. Хотя, наверное, все средства хороши... Но смотрелось это не солидно.

Было видно, что "Эспаньол" приехал как минимум не проигрывать, команда явно сделала ставку на этот матч, а возможно и на Лигу Европы в целом, учитывая как плохо дела обстоят у них в чемпионате Испании. Все футболисты "попугаев" бились за клуб и за тренера, с первой минуты все были заточены на то, чтобы любыми способами добиться как минимум ничейного результата, а в итоге и вовсе вышла победа.

По сценарию эта игра напомнила мне матч ЦСКА против АИК в 2012 году, где соперник ни о чём и больше обороняется, а другие владеют мячом, но пропускают. Но тогда у "армейцев" было моментов 30 у чужих ворот, а сегодня я особо и не припомню. Против "Эспаньола" ЦСКА действовал в целом правильно, но во втором тайме хуже чем в первом. Могу предположить, что случившееся во вторые 45 минут стало следствием вынужденных замен. Гогуа сыграл неплохо, но он не на том уровне подготовки, чтобы участвовать в таких матчах.

Испанцы достаточно мастеровито сдержали и наказали нас, использовав почти всё что было возможно. Такая уж разновидность футбольной и жестокой правды, когда одна команда играет интенсивно, а вторая хитрит и добивается своего. "Рубин" при Бердыеве играл так, и "Ростов" при Бердыеве так играл, и в Европе такие коллективы тоже есть, делающие ставку на контратаки.

Убиваться ЦСКА не стоит, шансы на выход из группы не потеряны. Ну и в воскресенье нам играть с "Ростовом", один из сложнейших соперников в чемпионате, где каждая осечка может дорого стоить. Надеюсь, "армейцы" успеют перезарядиться, повреждения наших игроков окажутся несерьёзными и ЦСКА выйдет из этой непростой ситуации. А в завершении хочу поаплодировать болельщикам, которые пришли поддержать команду сегодня, и после такого обескураживающего результата устроили акцию поддержки ЦСКА, без какого-либо негатива и показушного разочарования. Потрясающая поддержка, очень дальновидный и грамотный ход со стороны болельщиков, просто красавцы!


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Теги: Грушевский ЦСКА Лига Европы Эспаньол
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