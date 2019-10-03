Валерий Масалитин: "Эспаньол" — другой уровень, хоть и идёт в зоне вылета чемпионата Испании

- Об игре:
Плачевный результат. Хотя начали "армейцы" довольно задорно, игру контролировали, но в атаке ничего не создавали, не хватало последнего паса. Так-то и претензий особо никому не предъявить, Акинфеев сыграл хорошо, Фернандес вообще был лучшим, Влашич старался, но впереди не заладилось и всё! В центре мяч не держался, поэтому остроты особо и не было.
Моментов до второго тайма не было и у "Эспаньола", но две дурацкие ошибки ЦСКА... Гогуа куда-то бороться бежит, Магнуссон непонятно команду мяч сбрасывает. Офсайд перед первым голом? Было похоже на вне игры, но это не оправдание, доигрывать нужно до конца. Ну и голевая передача Варгаса... у нас почему-то таких передач не было. Это другой уровень. "Эспаньол" идёт в зоне вылета чемпионата Испании, но футболисты этой команды вот такие моменты создают.
- О том, что лидер Премьер-Лиги уступил 18-й команде Ла Лиги:
Как тут это комментировать... становление ЦСКА продолжается, коллектив набирается опыта. Столичной команде не хватает форварда, слева не хватает остроты. А что касается сегодняшнего поражения... ну бывают такие дни, когда ничего не получается. Даже в Болгарии потерпев крупное поражение ЦСКА создавал моменты. Ну и уровень еврокубков, конечно. Лучшие команды России, к сожалению, на международной арене выступают слабо. Думаю, это следствие уровня нашего футбола в целом.
- О перспективах ЦСКА в Лиге Европы:
Сложно сказать, всё непредсказуемо. В том году в Лиге чемпионов дважды обыграли "Реал Мадрид", все всё рассчитали, все расклады посчитали, вот-вот оформим выход в плей-офф турнира, а в итоге - последнее место в группе. Посмотрим как ЦСКА проведёт два матча подряд против "Ференцвароша". Набирай в этих играх 6 очков - и шансы будут довольно неплохие на продолжение участия в турнире. Ну и, конечно, важный момент - рейтинг коэффициентов УЕФА. Хоть "Зенит" вчера и обыграл "Бенфику", португальцы всё равно близки к тому, чтобы нас подвинуть.
Валерий Масалитин: "Эспаньол" — другой уровень, хоть и идёт в зоне вылета чемпионата Испании
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Эспаньола" (0:2) в 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: БелПресса
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