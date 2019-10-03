"Манчестер Юнайтед" впервые ни разу не попал в створ в матче Лиги Европы

В четверг, 3 октября, состоялся матч второго тура группового раунда Лиги Европы "АЗ Алкмар" — "Манчестер Юнайтед". Встреча закончилась нулевой ничьей.Команда из Англии за весь матч ни разу не попала в створ ворот соперника, что произошло впервые для "МЮ" в этом турнире. Всего манкунианцы нанесли 6 ударов: 3 были заблокированы, еще 3 прошли мимо ворот."Манчестер Юнайтед" набрал четыре очка и возглавил группу L. "АЗ Алкмар" занимает третье место, имея два очка в активе.