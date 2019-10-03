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Унаи Эмери: прекрасно, когда игроки "Арсенала" выкладываются по максимуму

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы со "Стандардом" (4:0).
Фото: © globallookpress.com
"Набрать шесть очков после двух матчей действительно важно. Прекрасно, когда игроки выкладываются по максимуму. Мы должны давать шансы молодым игрокам, они ими пользуются. Они близки к тому, чтобы выступать за "Арсенал" на самых высоких уровнях", — цитирует Эмери BBC.


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Теги: Эмери Арсенал Лондон Лига Европы
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