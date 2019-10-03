"Манчестер Юнайтед" не может победить в 10 гостевых матчах подряд впервые за 30 лет

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с АЗ (0:0), доведя серию без побед в гостевых матчах до 10.В последних 10 матчах на выезде с учетом всех турниров манкунианцы потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли вничью.Такая длительная серия без гостевых побед у "МЮ" впервые с 1989 года. Тогда "красные дьяволы" не могли выиграть на выезде 11 матчей подряд.