В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с АЗ (0:0), доведя серию без побед в гостевых матчах до 10.
В последних 10 матчах на выезде с учетом всех турниров манкунианцы потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли вничью.
Такая длительная серия без гостевых побед у "МЮ" впервые с 1989 года. Тогда "красные дьяволы" не могли выиграть на выезде 11 матчей подряд.
Sport24
"Манчестер Юнайтед" не может победить в 10 гостевых матчах подряд впервые за 30 лет
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