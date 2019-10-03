Тренер "Карабаха" — о дроне с флагом Нагорного Карабаха: подобная провокация — это просто трусость

На 31-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, проходившего в Люксембурге, над полем внезапно появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Возмущенные футболисты гостей неудачно попытались сбить беспилотник мячом. Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 20 минут матч был возобновлен.
Qarabag's Europa League match has been interrupted by a drone flying over the pitch ? pic.twitter.com/2rj3fcxdDx— Ladbrokes (@Ladbrokes) October 3, 2019
"Я вообще против подобных вещей в спорте. Это не первый раз, когда подобное случается. Но в прошлый раз я особо не высказывался на эту тему, так как не собирался говорить о них. Как азербайджанцы, карабахцы, мы всегда стараемся показать свою культуру, где бы мы ни находились. И всегда стараемся быть человечными. Да, поражения случаются. Но подобная провокация — это просто трусость. Я горжусь тем, что азербайджанец, что тренирую "Карабах", что у меня есть такой коллектив. Мы не должны поддаваться таким провокациям. Игра была приостановлена на 15-20 минут. Однако мы постарались по максимуму показать свой профессионализм, выйти на поле и сохранить игровую дисциплину на поле.
Да, в раздевалке ребятам были расстроены, разозлились, и было тяжело их снова настроить на матч. Однако, я в любом случае благодарен своим игрокам, что они меня услышали и проявили себя на поле настоящими победителями. И теперь мы возвращаемся с красивой победой. Возможно, в будущем такая провокация вновь повториться. Как по мне, каждый раз делать такое — это дешево", — приводит слова Гурбанова Azerisport.com.