Федерация футбола Азербайджана подаст жалобу в УЕФА из-за инцидента на матче "Дюделанж" — "Карабах"

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана сообщила УЕФА об инциденте, произошедшем во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы "Дюделанж" — "Карабах" (1:4).На 31-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы, проходившего в Люксембурге, над полем внезапно появился дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики. Возмущенные футболисты гостей неудачно попытались сбить беспилотник мячом. Судья остановил встречу и увел команды в подтрибунное помещение. Спустя 20 минут матч был возобновлен.На официальном сайте АФФА говорится, что в первом тайме матч был остановлен из-за попытки политической провокации. Руководство АФФА проинформировала УЕФА, выразив беспокойство произошедшим. Азербайджанская сторона подаст в УЕФА официальное обращение в связи с инцидентом.В заявлении УЕФА, текст которого приводит AP, говорится, что организация будет ждать рапортов официальных лиц матча, чтобы решить, будет ли открыто дисциплинарное разбирательство.