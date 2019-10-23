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Гончаренко: спаренные матчи определяют судьбу группы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о важности противостояния с Ференцварошем» и готовности Карпова к выступлениям за основную команду
Фото: ПФК ЦСКА
- Мы достаточно много посмотрели матчей «Ференцвароша». Смотрели ещё перед «Лудогорцем», потому что обе этих команды встречались в квалификации Лиги чемпионов. Плюс «Эспаньол» и внутренние матчи. У меня хорошее представление и о тактике, вариантах схем. В команде есть три игрока из Украины, которые определяют игру в центре. Харатин очень хорош у них. Исаэль, если вы помните, в «Краснодаре» хорошо играл, у них смотрится.

«Ференцварошу» характерен контроль мяча, созидания, нет длинных передач. Это другой футбол, он отличается от нашего.

- Многие шутят, что вы экономите силы в Лиге Европы ради РПЛ...

- Это не так. Слабо представляю, как с моих уст может прозвучать, что мы будем экономить силы, чтобы лучше сыграть в чемпионате. Мы должны иметь своё лицо. То, каким образом мы действуем на поле, - стараемся интенсивно прессинговать, играть на чужой половине поля – очень энергозатратно. И нас часто критикуют, что у нас не хватает сил в концовках матчей, но команды должна верить в то, что она делает.

Мы не экономим силы. С «Лудогорцем» и «Эспаньолом» мы слишком много их отдали.

- «Ференцварош» выбил «Лудогорец» из квалификации, но проиграл ему в группе 0:3. О чём говорят такие результаты?

- «Лудогорец» опытный еврокубковый боец. «Ференцварош» долго в них не играл, получил шанс попасть в Лигу чемпионов. Тот результат показывает разный уровень мотивации, который был на тот момент у венгерской команды. В группе «Лудогорец» не дал «Ференцварошу» играть в тот футбол, в который они привыкли.

- Карпов, который вышел против «Уфы» в старте, сильнее Гогуа и Шарлии на данный момент?

- Карпов абсолютно заслужил своим отношением играть с первых минут в любом турнире. Это точно не ротация.

Знаю ли Сергея Реброва? Завтра познакомимся, я его не знаю. Чемпионат Венгрии? Там мало длинных передач, команды пробуют созидать, найти слабые места у соперника, не рассчитывают на ошибку противника. Болельщики «Ференцвароша» не дадут команде играть в тот футбол, который им не нравится. Это команда, которая играет от себя, в контроль.

У команды может быть разное лицо, против «Эспаньола» они играл в более закрытый футбол, глубоко оборонялись при схеме 4-3-3, но всё равно думали, как им выйти в атаку.

Спаренные матчи определяют судьбу группы. Учитывая, что у нас два поражения, для нас они суперопределяющие. У нас как отсутствие очков, так и очень плохая разница. Так что эти два матча будут ключевыми в этой группе. У нас хорошее настроение. Игру с «Уфой» мы потратили, чтобы вернуть игровые связи после матчей сборных, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Гончаренко ЦСКА
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