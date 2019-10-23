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Украинский игрок "Ференцвароша": матч с российским клубом? Я не делю игры на принципиальные и нет

Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы с ЦСКА, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

- Каждая еврокубкая игра очень важна. Это большой опыт. Чем больше игр, тем лучше для тебя, для команды. Нужно в каждой игре показывать максимум и тогда будет прогресс.

- Для вас матч с московским клубом имеет дополнительное значение?

- Во-первых, я - профессиональный футболист. Я не делю игры на важные или принципиальные. Для меня каждая следующая игра самая важная. Мне главное выходить и показать хорошую игру, показать результат. Это самое главное.

- Что знаете о сопернике? Почему обе команды так неудачно начали эту Лигу Европы?

- У нас было теоретическое занятие по сопернику. Тренерский штаб показал нам сильные и слабые стороны ЦСКА. Это хорошо сбалансированная команда, которая хорошо атакует, любит атаковать, хорошо использует прессинг. Есть индивидуально сильные игроки, которые могу взять инициативу на себя. Но главный козырь команды - их командные действия, они этим выделяются.

- Ничья будет хорошим результатом? Или приехали за победой?

- Конечно, мы приехали только за победой. Каждая нормальная команда ставит целью только выигрывать. Выходить и выигрывать.


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Теги: ЦСКА
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