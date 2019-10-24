Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Трабзонспором".
"Постараемся набрать очки. Для нас это важное противостояние, и мы постараемся показать свою лучшую игру.
"Трабзонспор" находится на второй позиции в чемпионате Турции. Мы понимаем, что команда играет в атакующий футбол. Думаю, что матч будет интересен и хорошим для зрителей. Группа атаки очень хорошая.
Травмы? Это неприятная часть футбола, которая иногда мешает показать свои лучшие стороны, но мы постараемся это исправить", — сказал Матвеев Sport24.
Матч "Трабзонспор" — "Краснодар" состоится 24 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.
Матвеев: "Краснодар" постарается набрать очки в матче с "Трабзонспором"
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