Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий перед домашним матчем группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем".
"Конечно, еще реально все исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков.
Все в наших силах. Будем работать и стараться побеждать", — цитируют Ахметова "Известия".
В первых двух матчах армейцы проиграли "Лудогорцу" (1:5) и "Эспаньолу" (0:2).
Матч ЦСКА — "Ференцварош" состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 19:55 мск.
Ахметов: ЦСКА еще реально все исправить в Лиге Европы
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