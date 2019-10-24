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Ахметов: ЦСКА еще реально все исправить в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов дал комментарий перед домашним матчем группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем".

"Конечно, еще реально все исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков.

Все в наших силах. Будем работать и стараться побеждать", — цитируют Ахметова "Известия".

В первых двух матчах армейцы проиграли "Лудогорцу" (1:5) и "Эспаньолу" (0:2).

Матч ЦСКА — "Ференцварош" состоится сегодня, 24 октября, и начнется в 19:55 мск.


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Теги: Ахметов ЦСКА Лига Европы
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