В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Ференцварош" обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
Лига Европы
3 тур
Гол: Варга, 86
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Обляков, Кучаев (Бистрович, 61), Сигурдссон (Бийол, 79), Ахметов (Сантос, 75), Влашич, Чалов.
"Ференцварош": Дибус, Блажич, Ботко, Ловренчич, Чивич, Харатин, Игнатенко, Шигер, Нгуэн (Варга, 84), Зубков (Двали, 89), Боли (Исаэл, 72).
Предупреждения: Шигер, 74, Бистрович, 77, Харатин, 90+2, Магнуссон, 90+2.
"Ференцварош" обыграл ЦСКА
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