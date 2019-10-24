В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Партизан" со счетом 1:0.
Лига Европы
3 тур
Гол: Марсьяль, 43 (пенальти)
Партизан: Стойкович, Павлович, Натхо, Тошич (Стеванович, 74), Садик, Асано (Иванович, 90+3), Зделар, Сума (Павлович, 83), Остоич, Урошевич, Милетич.
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Магуайр, Мата, Марсьяль (Рэшфорд, 60), Лингард, Рохо, Ван-Биссака (Джеймс, 60), Гарнер (Перейра, 82), Мактоминей, Уильямс.
Предупреждение: Джонс, 46, Натхо, 66, Милетич, 67, Зделар, 89
"Манчестер "Юнайтед" в гостях победил "Партизан"
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