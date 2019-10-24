"Краснодар" одержал победу над "Трабзонспором"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" обыграл "Трабзонспор" со счетом 2:0.



Лига Европы



3 тур



Гол: Берг, 49., Вильена, 90+2



"Трабзонспор": Чакыр, Перейра, И. Фернандеш, Кампи (Джанбаз, 83), Новак, Соса, Сары, Черекчи (Эрдоган, 68), Пармак (Авдияй, 72), Нвакаеме, Серлот.



"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Олссон, Камболов (Фьолусон, 76), Вильена, Стоцкий (М. Фернандеш, 62), Сулейманов, Берг.



Предупреждения: Олссон, 29, Спайич, 31, Перейра, 49, Соса, 54, Рамирес, 63, И. Фернандеш, 77.