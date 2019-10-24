"Селтик" сыграл вничью с "Лацио"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Селтик" сыграл вничью с "Лацио" со счетом 1:1.



Лига Европы



3 тур



Голы: Лаццари, 40, Кристи, 67



Селтик: Форстер, Аер, Эль-Хамид, Жюльен, Болинголи, Кристи, Браун, Форрест, Эльюнусси (Рогич, 66), Макгрегор, Эдуард



Лацио: Стракоша, Ачерби, Вавро, Баштуш, Пароло, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Корреа (Иммобиле, 73), Родригес, Кайседо



Предупреждения: Эльюнусси, 63, Баштуш, 76, Жюльен, 77