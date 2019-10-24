Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение от "Ференцвароша" в матче Лиги Европы.
"Были моменты, забить не смогли. У соперника не было шансов. Мы расстроены, потому что были обязаны выигрывать ещё в первом тайме. Второй тайм был не очень плох, тоже имели шансы. Мы доминировали, но не смогли довести дело до конца.
У меня был хороший шанс, решил пробить сразу в касание. Сказал себе: это должен быть гол. Я никогда не упускал таких моментов раньше. Но нельзя говорить, что это стало причиной нашего поражения. У нас были ещё моменты.
Мы должны заработать столько очков, сколько удастся. Это не реальная картина наших сил", - цитирует Влашича "Чемпионат".
Влашич: ЦСКА доминировал, но не смог довести дело до конца
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»