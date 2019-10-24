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Магнуссон: мы в хорошем настроении, стараемся не унывать

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал поражение в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:1).

"У нас было много шансов, но мы не забыли. В этом проблема. Мы сыграли неплохо, только три момента было создано у наших ворот, но этот гол… Мы просто не смогли забить.

Мы в хорошем настроении, мы всё ещё хорошо идём в РПЛ. Стараемся не унывать. Просто важно победить. Для нас ещё ничего не окончено. Остаются три матча. Да, у нас сложная ситуация, но надо учиться на ошибках. Шансы остаются.

Болельщики всегда нас поддерживают. Мы очень им благодарны. Команда говорила с болельщиками после матча, всё было позитивно. Мы должны бороться, но они нас не оставят. Мы рады, что можем с ними близко коммуницировать. Они часть команды", - цитирует Магнуссона "Чемпионат".


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Теги: Магнуссон ЦСКА Ференцварош
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