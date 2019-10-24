Вратарь "Ференцвароша" Денеш Дибус после победы в матче Лиги Европы с ЦСКА (1:0) признался, что команда стаавила цель не пропустить.
"ЦСКА начал матч на высоких скоростях, постоянно прессинговал, имел много хороших шансов, но мы очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке. Главное — результат, мы его добились. Четыре очка — совсем неплохо! Надеюсь, получится сыграть с ЦСКА так же удачно дома", - цитирует Дибуса УЕФА.
Вратарь "Ференцвароша": мы очень старались сыграть на ноль, а в конце забили в контратаке
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