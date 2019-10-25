Сульшер: не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер остался недоволен действиями свой команды в матче 3-го тура Лиги Европы с "Партизаном". Встреча, проходившая в Белграде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч с пенальти забил Антони Марсьяль."На мой взгляд, во втором тайме мы хорошо действовали в своей штрафной, грамотно оборонялись. Соперник заставил нас садиться глубоко. Я недоволен действиями команды на чужой половине поля, мы должны начинать защищаться ещё у чужой штрафной. Думаю, в нынешнем сезоне нам это неплохо удавалось. Но во втором тайме этого не было вовсе.Нужно решить эту проблему. Мы не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной", — цитирует Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед".