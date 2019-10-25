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Влашич: если ЦСКА будет играть так, как в матче с "Ференцварошем", сможет выиграть 9 игр из 10

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о причинах домашнего поражения от "Ференцвароша" (0:1) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы и отметил, что команда показала хороший футбол, несмотря не неудовлетворительный результат.

"Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол — справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного.

Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует. Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из десяти.

Несмотря на поражение фанатская трибуна все равно поддержала игроков после матча? Это была бесценная реакция! Фаны видели, что мы отдали все силы борьбе. Я думаю, что наш футбол мог доставить им удовольствие. Хотя, конечно, их расстроило то, что мы не забили столько моментов. Но они оценили, что в нашей игре была страсть", — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.


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Теги: Влашич ЦСКА Ференцварош Лига Европы
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