Матвеев: Вандерсона, который придает скорость и остроту в наш футбол, очень не хватает

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев посетил предматчевую пресс-конференцию в преддверии игры с "Трабзонспором" в рамках Лиги Европы.



– Считаете, ли вы завтрашний матч определяющим для вашей команды в этом турнире?

– Считаю, что да. Победа в этой встрече будет важна для получения путевки в весну.



– Есть три игрока, которые сильно интересуют болельщиков: Игнатьев, Газинский и Вандерсон. Когда стоит на них рассчитывать?

– Игнатьев – в команде, Газинский вряд ли вернется до окончания паузы на сборные, Вандерсон, скорее всего, ни завтра, ни с "Локо" не примет участия.



– Насколько отсутствие Вандерсона влияет на последние результаты команды? Кажется, что без него очень сложно.

– Вы знаете, без каждого игрока, что нам недостает, очень сложно. Люди, которые давно следят за "Краснодаром" понимают, что выпали системообразующие игроки, которые могли добавить краски в эту игру. Поэтому Вандерсона, который придает скорость и остроту в наш футбол, очень не хватает. Насколько? Очень сложно сказать. Те, кто выходит на поле, делают это достаточно хорошо. Мы рады тому, что всё это идет в таком русле: мы добываем нужные очки и идем вперед.



– Кристофер Олссон был заменен в перерыве прошлой пгры. С чем это было связано? Вы берегли игрока к сегодняшней игре или это чисто тактическое решение по прошлому матчу?

– Нет, мы его не берегли к этому матчу. На наш взгляд он не очень попал в ту игру. Так сложилось, что нам пришлось это сделать. Бывает. Это футбол, и не всегда в нём всё получается. Надеемся, что следующий матч для него будет намного лучше.



– Согласны ли вы с тем, что у Трабзонспора было много моментов в прошлой встрече? В какой-то степени "Краснодару" в Турции повезло?

– Мы бы не сказали, что нам повезло. Мы провели довольно-таки хороший матч. Вы правы, что матч был отрезками: некоторые отрезки мы владели, потом снова мы. Забитый мяч во втором тайме помог нам, конечно. Тактически он нам тоже помог. Мы заслужили эту победу, я не могу применить тут слово "повезло". Та игра была тяжелой, и завтра мы ждем подобного матча. Завтра мы ждем наших болельщиков, что нам всегда помогают. Та ситуация в концовке матча с "Ростовом" – это благодаря нашим болельщикам, когда они приходят поддерживать нас.



Источник: www.rusfootball.info