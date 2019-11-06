» » Гончаренко: постараемся прервать неприятную серию в Лиге Европы

Гончаренко: постараемся прервать неприятную серию в Лиге Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какие задачи команда ставит перед собой на оставшиеся матчи в Лиге Европы.

"Что значат оставшиеся матчи? Если кто-то думает, что мы уже бросили Лигу Европы, то это не так. Для нас важно набирать очки, одержать победу. Посмотрим, как сыграют соперники, и, исходя из этого, будем дальше строить свою стратегию. Когда у тебя есть неприятная серия, то всеми силами стараешься ее изменить. Завтра как раз постараемся это сделать.

Улучшилась ли психологическая составляющая после последних двух матчей? Всегда надо смотреть отрезками, например, от одного перерыва на матчи сборных до следующего. У нас есть еще две игры до паузы. Когда ты выигрываешь, всегда испытываешь эмоциональный подъем. Да, мы не победили "Зенит", но подчистили игру в атаке и обороне. Надеюсь, в этих компонентах завтра будем смотреться лучше. Это наша первостепенная задача.

Какие ошибки вынесли из прошлого матча с "Ференцварошем" (поражение со счетом 0:1)? Надо говорить о серии в целом. Мы говорили, что нам надо подчистить нашу игру. Когда проводишь много игр, теряешь внимание к деталям. Нам важно улучшить расположение игроков в обороне, в атаке", - цитирует Гончаренко Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кутепов из-за травмы выбыл на 3-4 недели
Гончаренко: постараемся прервать неприятную серию в Лиге Европы 1
Клозе назначен ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "Баварии"
Черчесов: Крыховяк - ключевой игрок для "Локомотива", но он не Месси
"Локомотив" - "Ювентус": стали известны стартовые составы 7
Роналдо намерен купить португальский клуб 1
Игонин: "Зенит" в РПЛ и Лиге чемпионов - две разные команды 8
Марадона опроверг слова дочери о том, что он умирает. И обещал никому не оставить наследство
Актёр Баринов: Сарри может дурить как угодно, но у нас тоже не дураки сидят 2
Хонда подписал контракт с "Витессом" до конца сезона 5
Хашманян назначен новым главным тренером сборной Армении
Хёведес: не думал, что в России меня встретят так хорошо
Анчелотти может сегодня покинуть "Наполи" из-за конфликта игроков с президентом клуба
Кержаков опроверг информацию, что подал в суд на первую жену из-за размера алиментов 3
Гендиректор "Зенита": винить Кержакова в пропущенных голах невозможно 8
Второй нападавший на Озила и Колашинаца грабитель признал свою вину
Терим: для "Галатасарая" матч с "Реалом" как финал, нам нечего терять
Хорватского футболиста удалили с поля после того, как он убил курицу 2
Президент "Оренбурга" Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Григорян не возглавит сборную Армении, все договорённости с ним аннулированы 4
Тадич: кое-кто украл у нас все своими решениями
Налоговая служба начала блокировку счетов компаний Березуцких 2
Осорио: "Зенит" настраивался провести более содержательную игру с "Лейпцигом" 6
Нигматуллин: буду рад ошибиться, но "Локомотив" проиграет "Ювентусу" 11
Более 50 болельщиков "Лейпцига" не смогли въехать в Россию из-за проблем с визой 1
Мариу: Роналду на поле словно зверь, потрясающий игрок
Валуев: не понимаю, о какой помощи "Зениту" судьями вы, из Москвы, говорите 25
Гамула: Ракицкий может вернуться в сборную Украины, если ситуация в стране поменяется 3
Симонян поддержал кандидатуру Григоряна на пост главного тренера сборной Армении 2
"Реал" намерен приобрести Обамеянга
Все новости